"Бомба замедленного действия". О чем Россия тайно договорилась с Западом

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Захар Андреев. Ровно 110 лет назад, в разгар Первой мировой войны, страны Антанты заключили секретное соглашение Сайкса-Пико. Россия получила контроль над Константинополем и проливами, а западным державам отошли нефтяные регионы на Ближнем Востоке. Как эти договоренности влияют на современный мир — в материале РИА Новости.

Длинная воля

Контроль над проливами — вековая стратегическая цель российской монархии. В этом был экономический смысл— Черное море становилось внутренним, военный — устранялась угроза с юга, и идеологический — русские цари считали себя наследниками Византийской империи. О желании освободить Константинополь и всех православных христиан от османского владычества еще в XVII веке заявлял царь Алексей Михайлович.

Наиболее полно идеология экспансии оформилась в так называемом Греческом проекте Екатерины II, который она изложила в секретном письме к австрийскому императору Иосифу II. Царица планировала раздел Османской империи и восстановление Византии — православной державы, подконтрольной России. Возглавить возрожденное государство должен был внук Екатерины II, которого неслучайно назвали Константином — в честь первого римского императора, перенесшего столицу на восток.

Екатерина II рассматривала борьбу с Османской империей не просто как захват земель, а как миссию Просвещения по возвращению античной цивилизации. Это объясняет, почему основанные ею на юге России города получили греческие названия: Одесса, Севастополь, Херсон, Мариуполь, Симферополь. Таким образом царица утверждала, что Россия не отнимает территории у Турции, а возвращает ее в лоно цивилизации.

В XIX веке русские цари продолжили реализацию стратегии. Мешали этому не только сами османы, но и европейские державы, боявшиеся чрезмерного укрепления Российской империи. Следствием этого стали Крымская война и Русско-турецкая война 1877-1878 годов.

Наконец, во время Первой мировой достижение цели, казалось, было близко, как никогда.

"Корабль пошел ко дну"

Еще в 1915-м с подачи министра иностранных дел России Сергея Сазонова страны Антанты заключили секретное соглашение о разделе Османской империи. Согласно договоренностям, под контроль Петрограда переходили Константинополь и проливы.

Взамен Британия и Франция получали богатые нефтью территории в арабских странах. Россия на это не претендовала — у нее были разведаны собственные месторождения на Северном Кавказе и в Закавказье.

В апреле 1916-го Сазонов и глава МИД Франции Морис Палеолог договорились, что в дополнение к проливам под протекторат России переходит Западная Армения. Окончательно планы были оформлены в соглашении от 16 мая 1916-го и получили название в честь английского и французского дипломатов Марка Сакса и Франсуа Пико.

Спустя год свою долю в разделе потребует Италия, которая по ходу войны перешла на сторону Антанты, — ей также выделят кусок территории в Малой Азии.

Однако большевики отказались выполнять соглашение и опубликовали его в ноябре 1917-го в "Известиях" и "Правде". Это было ударом по союзникам: оно, в частности, нарушало британо-арабские договоренности о создании арабского национального государства.

Так вековая стратегия Российской империи потерпела неудачу. "Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России. Ее корабль пошел ко дну, когда гавань была в виду. Она уже претерпела бурю, когда все обрушилось. Все жертвы были уже принесены, вся работа завершена. Отчаяние и измена овладели властью, когда задача была уже выполнена", — говорил по этому поводу Уинстон Черчилль.

Тем не менее вскоре появилась еще одна возможность "вернуть кресты над Святой Софией": во время греко-турецкой войны 1919-1920 годов Афины активно развивали наступление на Константинополь. Турки под руководством Кемаля смогли остановить их в том числе благодаря поддержке советских властей — большевистское правительство, только что разбившее белых на юге, снабдило союзника деньгами, вооружением и военными специалистами.

"Заложили бомбу"

Британия и Франция же в основном реализовали свои планы, обозначенные в секретном соглашении. После Первой мировой бывшие османские территории на Ближнем Востоке были разделены между державами-победителями. Французский мандат распространялся на территорию нынешних Сирии и Ливана. Британский — на Палестину. Границы современных государств в основном совпадают с этим разделением. Таким образом, соглашение Сайкса-Пико заложило бомбу замедленного действия на Ближнем Востоке, говорит РИА Новости востоковед Юрий Зинин.

"До Первой мировой войны при господстве турок население этих земель было смешанным и не знало национального самоопределения. Люди идентифицировали себя либо по городу или области проживания, либо по религии — мусульмане, христиане, друзы. Когда европейские державы стали произвольно нарезать границы, даже самый опытный этнограф не смог бы точно определить, где проходят разделительные линии. В результате представители одного народа или религиозной секты оказались по разные стороны границ, попав под управление разных государств. Со временем эти противоречия привели к конфликтам", — рассказывает ученый.

© AP Photo / File Израильские военные переходят через Синай во время Шестидневной войны. 1967 год

Особенно драматичной оказалась судьба Палестины. Эта земля была населена преимущественно арабами, хотя с древности там существовали небольшие еврейские общины. В XIX веке сионисты провозгласили целью создание Израиля и начали пропаганду возвращения евреев на землю обетованную.

"Поскольку Палестина находилась под британской юрисдикцией, переселенцы могли беспрепятственно туда стекаться. Сначала возникли отдельные поселения, затем сформировалось ядро будущего государства. Арабы воспринимают это болезненно, потому что, по их мнению, западные державы распоряжались чужими землями. Если бы Палестиной управляли сами арабы, они вряд ли допустили бы массовое переселение евреев", — отмечает Зинин.

Когда еврейские поселенцы укрепились и провозгласили независимость, это вызвало резкое неприятие палестинцев — коренных жителей. К ним присоединились соседние арабские государства, объединенные религиозным и национальным родством. Начались войны: сначала локальные стычки, потом полноценные конфликты с Сирией, Ираком и другими странами. Ближневосточный конфликт разрастался как снежный ком — и не прекращается до сих пор.