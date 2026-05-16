ВС России поразили объекты инфраструктуры, используемые ВСУ

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, местам сборки беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах", - говорится в сообщении ведомства.
