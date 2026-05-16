Рейтинг@Mail.ru
Старикова: Москва выступает драйвером развития промышленного туризма - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:00 16.05.2026
Старикова: Москва выступает драйвером развития промышленного туризма

Старикова назвала Москву драйвером развития промышленного туризма

© Фото : пресс-служба ДИППМастерская для экскурсоводов промышленных предприятий Москвы
Мастерская для экскурсоводов промышленных предприятий Москвы - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Мастерская для экскурсоводов промышленных предприятий Москвы
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Промышленный туризм зарекомендовал себя как эффективный инструмент популяризации индустриального сектора столицы, сообщила генеральный директор АНО "Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности "Моспром" Ольга Старикова, ее слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).
Она выступила на прошедшем в ОЭЗ "Технополис Москва" семинаре-мастерской на тему "Как сделать заводы точками притяжения. Промышленность для молодежи", собравшем более 70 экспертов.
Мастерская стала первым событием проекта "Открой#Моспром", которое объединило экспертов промышленного туризма. Уже более шести лет проект дает возможность жителям и гостям столицы познакомиться с рабочими буднями московских заводов. Участники мастерской обсудили роль экскурсий на предприятия в развитии кадрового потенциала, повышении потребительской лояльности к отечественным производителям.
"Москва по праву считается индустриальным и научным центром страны. Логично, что именно столица выступает драйвером развития промышленного туризма. С 2019 года в рамках проекта “Открой#Моспром” было организовано более 3,5 тысячи экскурсий на заводы города. Мастерская “Как сделать заводы точками притяжения. Промышленность для молодежи”, организованная в ОЭЗ “Технополис Москва”, стала уникальной возможностью для живого общения и обмена лучшими практиками среди ведущих экспертов, которые ежедневно решают вопросы популяризации промышленного сектора и производственных специальностей", — процитировали в пресс-службе слова Стариковой.
Заместитель генерального директора по коммуникациям ОЭЗ "Технополис Москва" Татьяна Семенова поделилась на мероприятии результатами проекта "Технотуризм", который реализуется с 2022 года. В 2025 году высокотехнологичные предприятия ОЭЗ посетили около четырех тысяч человек, а всего с момента запуска инициативы — свыше 12,5 тысячи. Интерес к производственным площадкам проявили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Владимира, Гусь-Хрустального, Тулы, Твери, ЯНАО и других регионов. Также здесь принимают делегации из Китая, Индии, Ирака, Венесуэлы, Мексики, Северной Кореи, Узбекистана и Казахстана.
В практической части мастерской участникам предложили придумать "идеальную экскурсию" и защитить свои идеи перед экспертным жюри. Также в рамках мероприятия благодарностями за особый вклад в развитие промышленного туризма в Москве были награждены 18 предприятий города.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала