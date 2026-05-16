Старикова: Москва выступает драйвером развития промышленного туризма

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Промышленный туризм зарекомендовал себя как эффективный инструмент популяризации индустриального сектора столицы, сообщила генеральный директор АНО "Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности "Моспром" Ольга Старикова, ее слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).

Она выступила на прошедшем в ОЭЗ "Технополис Москва" семинаре-мастерской на тему "Как сделать заводы точками притяжения. Промышленность для молодежи", собравшем более 70 экспертов.

Мастерская стала первым событием проекта "Открой#Моспром", которое объединило экспертов промышленного туризма. Уже более шести лет проект дает возможность жителям и гостям столицы познакомиться с рабочими буднями московских заводов. Участники мастерской обсудили роль экскурсий на предприятия в развитии кадрового потенциала, повышении потребительской лояльности к отечественным производителям.

"Москва по праву считается индустриальным и научным центром страны. Логично, что именно столица выступает драйвером развития промышленного туризма. С 2019 года в рамках проекта “Открой#Моспром” было организовано более 3,5 тысячи экскурсий на заводы города. Мастерская “Как сделать заводы точками притяжения. Промышленность для молодежи”, организованная в ОЭЗ “Технополис Москва”, стала уникальной возможностью для живого общения и обмена лучшими практиками среди ведущих экспертов, которые ежедневно решают вопросы популяризации промышленного сектора и производственных специальностей", — процитировали в пресс-службе слова Стариковой.

Заместитель генерального директора по коммуникациям ОЭЗ "Технополис Москва" Татьяна Семенова поделилась на мероприятии результатами проекта "Технотуризм", который реализуется с 2022 года. В 2025 году высокотехнологичные предприятия ОЭЗ посетили около четырех тысяч человек, а всего с момента запуска инициативы — свыше 12,5 тысячи. Интерес к производственным площадкам проявили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Владимира, Гусь-Хрустального, Тулы, Твери, ЯНАО и других регионов. Также здесь принимают делегации из Китая, Индии, Ирака, Венесуэлы, Мексики, Северной Кореи, Узбекистана и Казахстана.