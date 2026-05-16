В России определили факторы риска преждевременного старения

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В России определили факторы риска преждевременной активации механизмов старения и неинфекционных заболеваний, следует из правительственного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

В апреле в России утвердили методические рекомендации для применения в медорганизациях, на базе которых есть центр здоровья или центр медицины здорового долголетия.

Согласно документу, к факторам риска относится курение одной и более сигареты в день, регулярное использование электронных сигарет (один и более раз в неделю). Также в список включили такие факторы, как избыточная масса тела и ожирение.

Кроме того, в перечне упоминается нерациональное питание, то есть потребление менее 400 граммов овощей и фруктов в день, а также более пяти граммов соли. К факторам риска, которые запускают процесс старения, отнесли в том числе низкую физическую активность, когда человек ходит или делает физические упражнения менее 30 минут в день.