Рейтинг@Mail.ru
В России определили факторы риска преждевременного старения - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:23 16.05.2026
В России определили факторы риска преждевременного старения

РИА Новости: курение и ожирение назвали факторами риска раннего старения

© Fotolia / Oksana KuzminaВрач за компьютером
Врач за компьютером - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© Fotolia / Oksana Kuzmina
Врач за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России определили факторы риска преждевременной активации механизмов старения и неинфекционных заболеваний.
  • К факторам риска относится курение, регулярное использование электронных сигарет, избыточная масса тела и ожирение.
  • В перечень факторов риска также включены нерациональное питание, низкая физическая активность и пагубное потребление алкоголя.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В России определили факторы риска преждевременной активации механизмов старения и неинфекционных заболеваний, следует из правительственного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
В апреле в России утвердили методические рекомендации для применения в медорганизациях, на базе которых есть центр здоровья или центр медицины здорового долголетия.
Мужчина во время прогулки - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Ученый назвал главные привычки для активного долголетия
11 мая, 06:07
Согласно документу, к факторам риска относится курение одной и более сигареты в день, регулярное использование электронных сигарет (один и более раз в неделю). Также в список включили такие факторы, как избыточная масса тела и ожирение.
Кроме того, в перечне упоминается нерациональное питание, то есть потребление менее 400 граммов овощей и фруктов в день, а также более пяти граммов соли. К факторам риска, которые запускают процесс старения, отнесли в том числе низкую физическую активность, когда человек ходит или делает физические упражнения менее 30 минут в день.
Завершает перечень риск пагубного потребления алкоголя, он определяется с помощью теста AUDIT-C. Если у женщины или мужчины результат равен или превышает три-четыре балла, то, соответственно, такие люди относятся к уязвимой группе.​
Гимнастика Здорово жить в центре московского долголетия Сокол - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
В Минздраве рассказали, в каком возрасте россияне начинают стареть
13 марта, 04:51
 
ОбществоРоссияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала