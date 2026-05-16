СМИ рассказали об опасности спешки США в создании средств против БПЛА

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Желание Пентагона в кратчайшие сроки создать средства для борьбы с беспилотниками может привести к нарушению стандартов безопасности и несчастным случаям среди военных, сообщает телеканал CBS со ссылкой на опытного армейского специалиста.
"Министерство обороны "так спешит решить будущие и актуальные угрозы, связанные с (беспилотниками - ред.)", что "базовые принципы взрывобезопасности игнорируются" и "в конце концов, приведут к большему риску, связанному с несчастными случаями", - приводит телеканал отрывок из внутренней записки специалиста ВС США по взрывобезопасности, направленную директору по безопасности Командования специальных операций армии США.
CBS отмечает, что упоминаемая записка появилась в результате инцидента, в котором небольшой заряд XM183 MiniBlast взорвался в руках военнослужащего, когда тот пытался отсоединить устройство от беспилотника. В результате взрыва служащий получил легкие ранения и был контужен.