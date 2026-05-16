Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали об опасности спешки США в создании средств против БПЛА - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:21 16.05.2026
СМИ рассказали об опасности спешки США в создании средств против БПЛА

CBS: Пентагон хочет создать средства для борьбы с беспилотниками

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonЗдание Пентагона в Вашингтоне, США
Здание Пентагона в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Здание Пентагона в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Желание Пентагона в кратчайшие сроки создать средства для борьбы с беспилотниками может привести к нарушению стандартов безопасности.
  • Армейский специалист указал на игнорирование базовых принципов взрывобезопасности при разработке средств против БПЛА.
  • Записка специалиста появилась после инцидента, в котором заряд XM183 MiniBlast взорвался в руках военнослужащего.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Желание Пентагона в кратчайшие сроки создать средства для борьбы с беспилотниками может привести к нарушению стандартов безопасности и несчастным случаям среди военных, сообщает телеканал CBS со ссылкой на опытного армейского специалиста.
"Министерство обороны "так спешит решить будущие и актуальные угрозы, связанные с (беспилотниками - ред.)", что "базовые принципы взрывобезопасности игнорируются" и "в конце концов, приведут к большему риску, связанному с несчастными случаями", - приводит телеканал отрывок из внутренней записки специалиста ВС США по взрывобезопасности, направленную директору по безопасности Командования специальных операций армии США.
CBS отмечает, что упоминаемая записка появилась в результате инцидента, в котором небольшой заряд XM183 MiniBlast взорвался в руках военнослужащего, когда тот пытался отсоединить устройство от беспилотника. В результате взрыва служащий получил легкие ранения и был контужен.
Логотипы xAI и Telegram - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
SpaceX и xAI участвуют в тендере Пентагона по разработке дронов, пишут СМИ
16 февраля, 23:26
 
В миреСШАМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала