В АдГ планируют перезапустить "Северный поток" после выборов, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
БЕРЛИН, 16 мая - РИА Новости. Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) планирует в случае своей победы на предстоящих выборах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания восстановить и запустить газопровод "Северный поток", сообщает журнал Spiegel со ссылкой на имеющийся в его распоряжении проект правительственной программы АдГ.
"Северный поток" должен быть отремонтирован, а газопровод через Балтийское море вновь введен в эксплуатацию", - приводит Spiegel выдержки из проекта программы.
Издание подчеркивает, что речь идет не о предвыборных лозунгах, а о конкретном плане действий будущего кабинета министров земли. Согласно опросам, сейчас АдГ лидирует в Мекленбурге-Передней Померании с рейтингом в 35%, что делает ее участие в формировании нового правительства земли практически неизбежным, резюмирует Spiegel.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2 - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.