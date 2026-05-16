В АдГ планируют перезапустить "Северный поток" после выборов, пишут СМИ - РИА Новости, 16.05.2026
14:52 16.05.2026
В АдГ планируют перезапустить "Северный поток" после выборов, пишут СМИ

Spiegel: АдГ хочет перезапустить "Северный поток" после выборов в Померании

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) планирует в случае своей победы на выборах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания восстановить и запустить газопровод «Северный поток».
  • Земельные выборы в Мекленбурге-Передней Померании пройдут 20 сентября 2026 года.
  • Согласно опросам, сейчас АдГ лидирует в Мекленбурге-Передней Померании с рейтингом в 35%, что делает ее участие в формировании нового правительства земли практически неизбежным.
БЕРЛИН, 16 мая - РИА Новости. Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) планирует в случае своей победы на предстоящих выборах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания восстановить и запустить газопровод "Северный поток", сообщает журнал Spiegel со ссылкой на имеющийся в его распоряжении проект правительственной программы АдГ.
Земельные выборы в Мекленбурге-Передней Померании пройдут 20 сентября 2026 года.
"Северный поток" должен быть отремонтирован, а газопровод через Балтийское море вновь введен в эксплуатацию", - приводит Spiegel выдержки из проекта программы.
Издание подчеркивает, что речь идет не о предвыборных лозунгах, а о конкретном плане действий будущего кабинета министров земли. Согласно опросам, сейчас АдГ лидирует в Мекленбурге-Передней Померании с рейтингом в 35%, что делает ее участие в формировании нового правительства земли практически неизбежным, резюмирует Spiegel.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2 - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
