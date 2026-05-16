МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" освободила Боровую и Кутьковку в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Также ВС РФ поразили объекты энергетической, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры Украины , используемые ВСУ , заявили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве также сообщили, что силы ПВО за сутки сбили 353 беспилотника и два снаряда HIMARS ВСУ.

По информации Минобороны России, ВСУ за сутки потеряли 1045 военнослужащих. Помимо этого, были уничтожены 78 единиц военной автомобильной техники, 16 танков и 13 орудий полевой артиллерии и минометов. Также за сутки были уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

Герасимов об успехах группировки "Запад"

Он добавил, что 20-я армия, завершив освобождение ЛНР , наступает на широком фронте на запад в Харьковской области.

Герасимов также уточнил, что уличные бои продолжаются в Шийковке Харьковской области и более половины поселка контролируется российскими штурмовыми подразделениями. Также продолжаются бои за освобождение Красного Лимана , где под контролем ВС РФ находится 85% территории города.

Герасимов добавил, что российские подразделения также ведут бои по освобождению населенных пунктов Новый Мир, Дружелюбовка и Чернещина Харьковской области.

Успехи в зоне СВО

Трое бойцов группировки "Восток" во время штурма опорного пункта ВСУ уничтожили двух солдат противника и взяли в плен еще семерых, трое из которых впоследствии были убиты дронами противника при перемещении в тыл, рассказал РИА Новости старший сержант группировки "Восток" Данил Сафронов.

Российское оборонное ведомство сообщило об освобождении населенного пункта Чаривное в Запорожской области 15 мая. В районе Чаривного подразделениями "Востока" уничтожены два танка, десять ББМ и артиллерийские системы ВСУ во время операции по освобождению населенного пункта, рассказал РИА Новости командир батальона с позывным "Склеп".

Танкисты группировки войск "Север" ликвидировали группу украинских военнослужащих в Сумской области , сообщил РИА Новости командир танка с позывным "Акула".

Операторы БПЛА 21-й механизированной бригады ВСУ, которые, по официальной версии украинского командования, не знали о передвижениях подразделений на фронте, уничтожили часть боевиков 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ в Сумской области и таким образом "помогли" бойцам ВС России отбить контратаку противника, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Расчетом беспилотных систем группировки войск "Север" в Сумской области обнаружена и уничтожена самоходная артиллерийская установка "Паладин" производства США , которая вела огонь по позициям российских подразделений, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным "Циклон".

Военнослужащие группировки войск "Север" в апреле уничтожили более 95 тяжелых гексакоптеров R-18 ("Баба-Яга") ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения с позывным "Карта".

"Катакомбы" ВСУ помогли ВС РФ

ВСУ в населенном пункте Чаривное в Запорожской области прорыли разветвленную сеть тоннелей под домами, именно эти тоннели помогли российской армии в освобождении Чаривного, рассказал командир батальона с позывным "Склеп", слова которого приводит Минобороны РФ.

По данным Минобороны РФ, потери 225-го отдельного штурмового полка ВСУ составили свыше роты живой силы, также в ходе боев были уничтожены семь наземных роботизированных комплексов и 23 тяжелых гексакоптера типа "Баба-Яга".

Подземные тунели стали для ВСУ могилами

В районе населенного пункта Чаривное в Запорожской области ВСУ оборудовали очень много подземных туннелей, в которых их и хоронили, рассказал РИА Новости командир батальона группировки "Восток" с позывным "Склеп".

Командир батальона отметил, что противник в данном районе готовился основательно и успел подготовить инженерные сооружения с применением бетона для длительной обороны.

Бойцы ВС РФ перепрошили более 30 БПЛА Vampire

Мастерская группировки войск "Север" переделала уже более 30 трофейных беспилотников для отправки на передовую и нанесения огневого поражения противнику, рассказал РИА Новости военнослужащий 11-го армейского корпуса с позывным "Пупс".

Инженер пояснил, что в лаборатории четко распределены роли: один специалист занимается корпусом, другой - электроникой, настройкой и перепрошивкой.

Из переделанных трофеев инженеры извлекают полетную информацию, узнают точки запуска и маршруты вражеских дронов. Эти данные передаются разведчикам для дальнейшей работы и нанесения огневого поражения.

ВСУ используют новые мины "лягушки"

Боевики ВСУ начали применять новые мины "лягушка", которые дистанционно сбрасываются с беспилотников на добропольском направлении, рассказал РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным "Краб".

По его словам, эти мины представляют собой круглые устройства в темном корпусе, которые разбрасываются с тяжелых дронов.

Он отметил, что такие боеприпасы способны серьезно повредить технику и нанести тяжелые ранения личному составу.

Как отметил морпех, мины сбрасываются с тяжелых украинских беспилотников типа "Баба-яга".

Судан подтвердил наличие наемников ВСУ в СБР

Официальный Судан подтверждает наличие украинских наемников в рядах СБР, в том числе дроноводов, сообщил посол России в стране Андрей Черновол

С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. В последнее время фиксируется все больше случаев ударов по военным и гражданским объектам в Судане с помощью беспилотников.

Ранее заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский заявил, что западное оружие, которое перепродает ВСУ, замечено у террористических формирований в Судане.

Подлости ВСУ

Украинские боевики во время освобождения российскими бойцами Мариуполя располагали гражданское население города на средних этажах домов, из-за чего по ним нельзя было отрабатывать техникой, рассказал РИА Новости ветеран спецоперации Максим Даглы с позывным "Даг".

ВСУ из-за проблем с мобилизацией населения отправляют на фронт иностранных наемников без боевого опыта, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник

Более 70 квартир повреждены в результате атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде в пятницу, сообщили в региональном оперштабе.