Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.05.2026

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 16 мая 2026 года
За прошедшие сутки российские подразделения освободили Боровую и Кутьковку в Харьковской области, а также нанесли поражение объектам энергетической, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры, используемых ВСУ, местам сборки БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 353 беспилотника.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 671 самолет, 284 вертолета, 146 873 беспилотника, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 326 танков и других бронемашин, 1 720 реактивных систем залпового огня, 34 949 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 61 727 единиц автомобильной техники.