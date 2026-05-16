Российские дроны нарушили снабжение ВСУ в Харьковской области.

БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Дроноводы 71-й гвардейской дивизии российской группировки войск "Север" нарушили снабжение украинских войск, уничтожив несколько складов и средства доставки в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир подразделения с позывным "Сват".

"Сват" подчеркнул, что разведывательные беспилотники ведут круглосуточный мониторинг маршрутов подвоза и мест хранения боеприпасов, после чего ударные дроны наносят прицельные удары по выявленным целям. Координация действий осуществляется через штатные средства связи с возможностью объективного контроля в режиме реального времени.