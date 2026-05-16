Герасимов рассказал о ситуации в Шийковке

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Уличные бои продолжаются в Шийковке Харьковской области, более половины поселка контролируется российскими штурмовыми подразделениями, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Как сообщило Минобороны РФ, Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Запад". Силы "Запада" ведут активные наступательные действия в полосе своей ответственности на фронте около 350 километров, сказал Герасимов.
"Продолжаются уличные бои в Шийковке, где более половины территории поселка контролируется нашими штурмовыми подразделениями", - отметил он.
