Герасимов рассказал о наступлении на широком фронте в Харьковской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бойцы "Запада" успешно продвигаются в Харьковской области.
- Группировка освободила несколько населенных пунктов, включая Кутьковку и Боровую.
- Военные развивают наступление от Купянска в направлении Шевченково.
- Они контролируют уже 85% территории Красного Лимана и ведут бои в Святогорске в ДНР.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские военные успешно продвигаются в Харьковской области, сообщил начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов.
«
"Двадцатая армия, завершив освобождение Луганской Народной Республики, наступает на широком фронте на запад в Харьковской области", — рассказал он во время проверки выполнения задач группировкой войск "Запад".
По его словам, в то же время бойцы 6-й армии развивают наступление от Купянска в направлении Шевченково.
Начальник Генштаба отметил, что в последнее время группировка освободила несколько населенных пунктов в Харьковской области, включая Кутьковку и Боровая. Идут бои за Шийковку, Новый Мир, Дружелюбовку и Чернещину.
Также военные успешно действуют в ДНР: они контролируют уже 85% территории Красного Лимана и продвигаются в Святогорске.
Герасимов поставил группировке "Запад" новые задачи.
22 июня 2022, 17:18