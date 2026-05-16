Герасимов рассказал о наступлении на широком фронте в Харьковской области - РИА Новости, 16.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
07:50 16.05.2026 (обновлено: 10:53 16.05.2026)
Герасимов рассказал о наступлении на широком фронте в Харьковской области

Герасимов: 20-я армия после освобождения ЛНР наступает в Харьковской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы "Запада" успешно продвигаются в Харьковской области.
  • Группировка освободила несколько населенных пунктов, включая Кутьковку и Боровую.
  • Военные развивают наступление от Купянска в направлении Шевченково.
  • Они контролируют уже 85% территории Красного Лимана и ведут бои в Святогорске в ДНР.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские военные успешно продвигаются в Харьковской области, сообщил начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов.
«

"Двадцатая армия, завершив освобождение Луганской Народной Республики, наступает на широком фронте на запад в Харьковской области", — рассказал он во время проверки выполнения задач группировкой войск "Запад".

По его словам, в то же время бойцы 6-й армии развивают наступление от Купянска в направлении Шевченково.
Начальник Генштаба отметил, что в последнее время группировка освободила несколько населенных пунктов в Харьковской области, включая Кутьковку и Боровая. Идут бои за Шийковку, Новый Мир, Дружелюбовку и Чернещину.
Также военные успешно действуют в ДНР: они контролируют уже 85% территории Красного Лимана и продвигаются в Святогорске.
Герасимов поставил группировке "Запад" новые задачи.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
