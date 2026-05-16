Герасимов рассказал о боях за Красный Лиман
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
07:43 16.05.2026 (обновлено: 10:20 16.05.2026)
Герасимов рассказал о боях за Красный Лиман

Герасимов: под контролем ВС России находится 85% территории Красного Лимана

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проводит проверку хода выполнения боевых задач группировкой "Запад". Стоп-кадр видео
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Продолжаются бои за освобождение Красного Лимана.
  • Под контролем Вооруженных Сил России находится 85% территории города.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Продолжаются бои за освобождение Красного Лимана, под контролем Вооруженных Сил России находится 85% территории города, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой войск "Запад" и поставил задачи на дальнейшие действия.
"Штурмовые подразделения 25 армии продолжают уличные бои по освобождению Красного Лимана - крупного административного центра и железнодорожного узла. Под нашим контролем находится 85% территории города", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Красный Лиман, Валерий Герасимов
 
 
