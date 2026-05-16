Группировка "Север" сбила свыше 95 дронов "Баба-Яга" ВСУ в апреле
Специальная военная операция на Украине
 
07:32 16.05.2026
Группировка "Север" сбила свыше 95 дронов "Баба-Яга" ВСУ в апреле

Группировка "Север" в апреле сбила более 95 дронов ВСУ в Харьковской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие группировки войск «Север» в апреле уничтожили более 95 тяжелых гексакоптеров R-18 («Баба-Яга») ВСУ в Харьковской области.
  • Беспилотники были ликвидированы как над линией боевого соприкосновения, так и в буферной зоне.
  • Для поражения целей применялись стрелковое оружие, а также FPV-дроны с системой тарана и дистанционного подрыва.
БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" в апреле уничтожили более 95 тяжелых гексакоптеров R-18 ("Баба-Яга") ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения с позывным "Карта".
По его словам, беспилотники были ликвидированы как над линией боевого соприкосновения, так и в буферной зоне. Для поражения целей применялись стрелковое оружие, а также FPV-дроны с системой тарана и дистанционного подрыва. Обнаружение велось круглосуточно — в том числе ночью — с помощью тепловизионных камер, радиолокационных станций и пунктов воздушного наблюдения.
"В ходе боевых дежурств расчетов противовоздушной обороны, пунктов воздушного наблюдения и стрелков групп прикрытия 11 армейского корпуса группировки войск "Север" в апреле уничтожили более 95 гексакоптеров R-18, известных как "Баба-Яга", ВСУ в Харьковской области", - рассказал "Карта".
Он отметил, что между расчетами выстроена четкая система связи и координации, а современное оборудование позволяет своевременно определять местоположение и дальность до воздушных целей.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
