Украинские операторы БПЛА помогли ВС России отбить контратаку

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Операторы БПЛА 21-й механизированной бригады ВСУ, которые, по официальной версии украинского командования, не знали о передвижениях подразделений на фронте, уничтожили часть боевиков 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ в Сумской области и таким образом "помогли" бойцам ВС России отбить контратаку противника, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.