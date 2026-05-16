Рейтинг@Mail.ru
Украинские операторы БПЛА помогли ВС России отбить контратаку - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:48 16.05.2026
Украинские операторы БПЛА помогли ВС России отбить контратаку

РИА Новости: операторы БПЛА ВСУ уничтожили часть боевиков в Сумской области

© REUTERSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© REUTERS
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские операторы БПЛА 21-й механизированной бригады ВСУ уничтожили часть боевиков 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ в Сумской области.
  • Действия украинских операторов БПЛА помогли бойцам ВС России отбить контратаку противника.
  • Попытки противника отбить утраченные позиции в районе села Миропольское закончились десятками публикаций в соцсетях о розыске пропавших без вести солдат ВСУ.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Операторы БПЛА 21-й механизированной бригады ВСУ, которые, по официальной версии украинского командования, не знали о передвижениях подразделений на фронте, уничтожили часть боевиков 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ в Сумской области и таким образом "помогли" бойцам ВС России отбить контратаку противника, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Попытки противника отбить утраченные позиции в районе села Миропольское силами штурмовых групп 425-й отдельного штурмового полка "Скала" закончились десятками публикаций в соцсетях о розыске пропавших без вести солдат ВСУ", - заявил источник.
Танк Т-80БВМ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
"Мы в ужасе". На Западе поразились действиям российских войск на Украине
05:57
При этом он отметил, что лишь часть из них была уничтожена бойцами группировки "Север" ВС РФ.
"Другие убиты операторами БПЛА 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые, по официальной версии, банально не знали о переброске украинских штурмовиков на данный участок фронта", - добавил источник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала