Комбат "Востока" рассказал об уничтожении техники ВСУ под Чаривным

ДОНЕЦК, 16 мая – РИА Новости. В районе Чаривного подразделениями "Востока" уничтожено два танка, десять ББМ и артиллерийские системы ВСУ во время операции по освобождению населенного пункта, рассказал РИА Новости командир батальона с позывным "Склеп".
"На удалении уничтожалось большое количество техники. Начиная от малого – мотоциклы и квадроциклы. Около 10 ББМ точно уничтожили. Пару танков, они их сейчас берегут", – рассказал "Склеп".
По его словам, танки противника уничтожались в тот момент, когда выезжали стрелять по нашим позициям.
"Артиллерию противника вскрывали на расстоянии до 40 километров, наносили поражение расчетами ФПВ", – добавил комбат.
Минобороны РФ 15 мая сообщило, что в результате решительных штурмовых действий бойцов 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й гвардейской армии освобожден населенный пункт Чаривное в Запорожской области.
