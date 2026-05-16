ДОНЕЦК, 16 мая – РИА Новости. В районе Чаривного подразделениями "Востока" уничтожено два танка, десять ББМ и артиллерийские системы ВСУ во время операции по освобождению населенного пункта, рассказал РИА Новости командир батальона с позывным "Склеп".

"На удалении уничтожалось большое количество техники. Начиная от малого – мотоциклы и квадроциклы. Около 10 ББМ точно уничтожили. Пару танков, они их сейчас берегут", – рассказал "Склеп".

По его словам, танки противника уничтожались в тот момент, когда выезжали стрелять по нашим позициям.

"Артиллерию противника вскрывали на расстоянии до 40 километров, наносили поражение расчетами ФПВ", – добавил комбат.