ВС России уничтожили американскую САУ "Паладин" в Сумской области
06:40 16.05.2026
ВС России уничтожили американскую САУ "Паладин" в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет беспилотных систем группировки войск «Север» обнаружил и уничтожил самоходную артиллерийскую установку «Паладин» производства США в Сумской области.
  • САУ «Паладин» стояла в укрытии и вела огонь по позициям российских подразделений.
  • После удара FPV-дронов артиллерия противника была полностью выведена из строя.
КУРСК, 16 мая - РИА Новости. Расчетом беспилотных систем группировки войск "Север" в Сумской области обнаружена и уничтожена самоходная артиллерийская установка "Паладин" производства США, которая вела огонь по позициям российских подразделений, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным "Циклон".
"Разведывательными БпС была вскрыта позиция вражеской артиллерии в Сумской области. САУ (американская самоходная артиллерийская установка "Паладин" - ред.) стояла в укрытии. Поражение подтверждено детонацией боекомплекта", — рассказал агентству командир расчета беспилотных систем с позывным "Циклон".
Он уточнил, что артиллерия противника вела огонь по позициям российских подразделений, однако после удара FPV-дронов была полностью выведена из строя.
