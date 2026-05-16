ВС России уничтожили американскую САУ "Паладин" в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Расчет беспилотных систем группировки войск «Север» обнаружил и уничтожил самоходную артиллерийскую установку «Паладин» производства США в Сумской области.

САУ «Паладин» стояла в укрытии и вела огонь по позициям российских подразделений.

После удара FPV-дронов артиллерия противника была полностью выведена из строя.

КУРСК, 16 мая - РИА Новости. Расчетом беспилотных систем группировки войск "Север" в Сумской области обнаружена и уничтожена самоходная артиллерийская установка "Паладин" производства США, которая вела огонь по позициям российских подразделений, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным "Циклон".

"Разведывательными БпС была вскрыта позиция вражеской артиллерии в Сумской области. САУ (американская самоходная артиллерийская установка "Паладин" - ред.) стояла в укрытии. Поражение подтверждено детонацией боекомплекта", — рассказал агентству командир расчета беспилотных систем с позывным "Циклон".