Танкисты "Севера" уничтожили группу пехоты ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 16.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
06:38 16.05.2026
Танкисты "Севера" уничтожили группу пехоты ВСУ в Сумской области

Танкисты «Севера» уничтожили более десяти военных ВСУ в Сумской области

  • Танкисты группировки войск «Север» уничтожили группу украинских военнослужащих в Сумской области.
  • Операторы БПЛА обнаружили скопление живой силы противника и передали координаты экипажу танка.
  • В результате удара было уничтожено более десяти военнослужащих ВСУ, два пикапа и пункт временной размещения.
КУРСК, 16 мая - РИА Новости. Танкисты группировки войск "Север" ликвидировали группу украинских военнослужащих в Сумской области, сообщил РИА Новости командир танка с позывным "Акула".
"Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Север" уничтожили скопление живой силы противника в Сумской области", - сказал "Акула".
Он уточнил, что танковый экипаж работал в паре с расчетами разведывательных БПЛА подразделений войск беспилотных систем.
"Операторы (БПЛА - ред.) обнаружили скопление живой силы противника, готовившуюся к выезду на позиции для проведения ротации. Передав координаты экипажу танка по штатным каналам связи, продолжили наблюдение за противником", - рассказал командир танка детали операции.
По его словам, танкисты, ведущие круглосуточное дежурство, нанесли удар осколочно-фугасными боеприпасами по указанным координатам.
"В результате нанесения удара было уничтожено более десяти военнослужащих ВСУ, два пикапа и пункт временной размещения. После выполнения боевой задачи экипаж сменил огневую позицию и продолжил нести круглосуточное боевое дежурство", - пояснил "Акула".
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
