Танкисты "Севера" уничтожили группу пехоты ВСУ в Сумской области

КУРСК, 16 мая - РИА Новости. Танкисты группировки войск "Север" ликвидировали группу украинских военнослужащих в Сумской области, сообщил РИА Новости командир танка с позывным "Акула".

"Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Север" уничтожили скопление живой силы противника в Сумской области", - сказал "Акула".

Он уточнил, что танковый экипаж работал в паре с расчетами разведывательных БПЛА подразделений войск беспилотных систем.

"Операторы (БПЛА - ред.) обнаружили скопление живой силы противника, готовившуюся к выезду на позиции для проведения ротации. Передав координаты экипажу танка по штатным каналам связи, продолжили наблюдение за противником", - рассказал командир танка детали операции.

По его словам, танкисты, ведущие круглосуточное дежурство, нанесли удар осколочно-фугасными боеприпасами по указанным координатам.