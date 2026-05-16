Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военнослужащие перепрошили более 30 трофейных дронов Vampire.
- Переделанные дроны используются для нанесения огневого поражения противнику.
- Из переделанных трофеев инженеры извлекают полетную информацию для дальнейшей работы разведчиков.
БЕЛГОРОД, 16 мая — РИА Новости. Мастерская группировки войск "Север" переделала уже более 30 трофейных беспилотников для отправки на передовую и нанесения огневого поражения противнику, рассказал РИА Новости военнослужащий 11-го армейского корпуса с позывным "Пупс".
"На текущий момент переделано более 30 дронов и работы еще ведутся... Противник считает их своими, когда они в работе находятся. Есть прецеденты, когда противник думал, что это свой борт, с нашей стороны наносилось огневое поражение. В планах дорабатывать данные БПЛА, внедрять новые системы и масштабировать работу непосредственно с данными", — добавил "Пупс".
Инженер пояснил, что в лаборатории четко распределены роли: один специалист занимается корпусом, другой — электроникой, настройкой и перепрошивкой.
"Новый экземпляр получен с Часовоярского направления. Модель для нас относительно новая, потому что конструктивно отличается от предыдущих. Сейчас будем работать над ней. В течение пары дней поставим ее в готовность и передадим нашим ребятам на работу", — сообщил "Пупс".
Из переделанных трофеев инженеры извлекают полетную информацию, узнают точки запуска и маршруты вражеских дронов. Эти данные передаются разведчикам для дальнейшей работы и нанесения огневого поражения.
22 июня 2022, 17:18