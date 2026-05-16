Рейтинг@Mail.ru
Российские военнослужащие перепрошили более 30 трофейных дронов Vampire - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:26 16.05.2026
Российские военнослужащие перепрошили более 30 трофейных дронов Vampire

Бойцы «Севера» переделали более 30 трофейных БПЛА для отправки на передовую

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие с БПЛА
Военнослужащие с БПЛА - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военнослужащие перепрошили более 30 трофейных дронов Vampire.
  • Переделанные дроны используются для нанесения огневого поражения противнику.
  • Из переделанных трофеев инженеры извлекают полетную информацию для дальнейшей работы разведчиков.
БЕЛГОРОД, 16 мая — РИА Новости. Мастерская группировки войск "Север" переделала уже более 30 трофейных беспилотников для отправки на передовую и нанесения огневого поражения противнику, рассказал РИА Новости военнослужащий 11-го армейского корпуса с позывным "Пупс".
"На текущий момент переделано более 30 дронов и работы еще ведутся... Противник считает их своими, когда они в работе находятся. Есть прецеденты, когда противник думал, что это свой борт, с нашей стороны наносилось огневое поражение. В планах дорабатывать данные БПЛА, внедрять новые системы и масштабировать работу непосредственно с данными", — добавил "Пупс".
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Трофейные гексакоптеры "Баба-Яга" доставляют провизию на передовую
5 мая, 07:42
Инженер пояснил, что в лаборатории четко распределены роли: один специалист занимается корпусом, другой — электроникой, настройкой и перепрошивкой.
"Новый экземпляр получен с Часовоярского направления. Модель для нас относительно новая, потому что конструктивно отличается от предыдущих. Сейчас будем работать над ней. В течение пары дней поставим ее в готовность и передадим нашим ребятам на работу", — сообщил "Пупс".
Из переделанных трофеев инженеры извлекают полетную информацию, узнают точки запуска и маршруты вражеских дронов. Эти данные передаются разведчикам для дальнейшей работы и нанесения огневого поражения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала