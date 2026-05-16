Трое штурмовиков "Востока" взяли в плен семь солдат ВСУ

Трое пленных солдат ВСУ были убиты дронами противника при перемещении в тыл.

ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Трое бойцов группировки "Восток" во время штурма опорного пункта ВСУ уничтожили двух солдат противника и взяли в плен еще семерых, трое из которых были убиты дронами противника при перемещении в тыл, рассказал РИА Новости старший сержант группировки "Восток" Данил Сафронов.

"Наших было там трое человек. Шли, увидели опорник, то есть опорный пункт противника. Установили наблюдение и увидели, как туда подошли еще трое и запрыгнули в блиндаж. И наши следом за ними начали заходить", – сказал боец.

По словам военнослужащего, российские штурмовики закидали укрепления противника гранатами и завязалась короткая перестрелка.

"Затем они просто сдались, семь человек сдалось просто. Их вообще было 9 человек, но двоих наши парни уничтожили", - добавил старший сержант.

Собеседник агентства уточнил, что во время эвакуации пленных солдат ВСУ в тыловой район противник ударами ФПВ-дронов уничтожил троих своих побратимов.