Рейтинг@Mail.ru
Штурмовики нашли блиндаж ВСУ со следами пребывания женского личного состава - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:42 16.05.2026
Штурмовики нашли блиндаж ВСУ со следами пребывания женского личного состава

Бойцы "Востока" обнаружили брошенный блиндаж женщин-операторов дронов ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне СВО
Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ходе освобождения Чаривного в Запорожской области бойцы группировки "Восток" обнаружили брошенный блиндаж операторов ФПВ-дронов ВСУ.
  • В блиндаже были найдены женские вещи, такие как заколки, резиночки для волос и белье.
ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. В ходе освобождения Чаривного в Запорожской области бойцы группировки "Восток" обнаружили брошенный блиндаж операторов ФПВ-дронов ВСУ со множеством женских вещей, рассказал РИА Новости старший сержант Данил Сафронов.
По словам военнослужащего, во время операции по освобождению населенного пункта Чаривное в Запорожской области целью его группы был блиндаж противника, к которому нужно было скрытно приблизиться.
Украинские женщины-военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Женщины в ВСУ жалуются на отсутствие ротации на передовой
7 мая, 03:37
"Видимо нас все-таки заметили и противник начал ФПВ-дронами по нам отрабатывать. И нам пришлось с прострелами бежать в этот блиндаж под ударами дронов", – рассказал старший сержант.
Он также отметил, что никакого сопротивления его группа не встретила, так как в блиндаже, вопреки всем ожиданиям, противника не оказалось.
"Зато мы сразу увидели там следы пребывания женщин. Были там разные заколочки и резиночки для волос, белье женское. Это в основном в тех блиндажах, где расположены пункты управления дронами, то есть это девушки - летчицы", – добавил собеседник агентства.
Минобороны РФ 15 мая отрапортовало, что результате решительных штурмовых действий бойцов 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й гвардейской армии освобожден населенный пункт Чаривное в Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала