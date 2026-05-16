Штурмовики нашли блиндаж ВСУ со следами пребывания женского личного состава

ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. В ходе освобождения Чаривного в Запорожской области бойцы группировки "Восток" обнаружили брошенный блиндаж операторов ФПВ-дронов ВСУ со множеством женских вещей, рассказал РИА Новости старший сержант Данил Сафронов.

По словам военнослужащего, во время операции по освобождению населенного пункта Чаривное в Запорожской области целью его группы был блиндаж противника, к которому нужно было скрытно приблизиться.

"Видимо нас все-таки заметили и противник начал ФПВ-дронами по нам отрабатывать. И нам пришлось с прострелами бежать в этот блиндаж под ударами дронов", – рассказал старший сержант.

Он также отметил, что никакого сопротивления его группа не встретила, так как в блиндаже, вопреки всем ожиданиям, противника не оказалось.

"Зато мы сразу увидели там следы пребывания женщин. Были там разные заколочки и резиночки для волос, белье женское. Это в основном в тех блиндажах, где расположены пункты управления дронами, то есть это девушки - летчицы", – добавил собеседник агентства.