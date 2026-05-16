ВСУ прорыли сеть тоннелей под домами в Чаривном, рассказал командир

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ВСУ в населенном пункте Чаривное в Запорожской области прорыли разветвленную сеть тоннелей под домами, именно эти тоннели помогли российской армии в освобождении Чаривного, рассказал командир батальона с позывным "Склеп", слова которого приводит Минобороны РФ.

"Особенность Чаривного - две основные улицы, разделенные пустым пространством почти в километр, где вообще не было укрытий. С этой проблемой справились, в том числе используя подземные ходы противника, - за несколько лет они прорыли разветвленную сеть тоннелей под домами", - сказал командир.