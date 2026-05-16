ВСУ прорыли сеть тоннелей под домами в Чаривном, рассказал командир
05:37 16.05.2026
ВСУ прорыли сеть тоннелей под домами в Чаривном, рассказал командир

  • ВСУ прорыли разветвленную сеть тоннелей под домами в Чаривном.
  • Российским войскам удалось освободить Чаривное в Запорожской области, используя подземные ходы противника.
  • По данным Минобороны РФ, в ходе боев были уничтожены семь наземных роботизированных комплексов и 23 тяжелых гексакоптера типа «Баба-Яга», а потери 225-го отдельного штурмового полка ВСУ составили свыше роты живой силы.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ВСУ в населенном пункте Чаривное в Запорожской области прорыли разветвленную сеть тоннелей под домами, именно эти тоннели помогли российской армии в освобождении Чаривного, рассказал командир батальона с позывным "Склеп", слова которого приводит Минобороны РФ.
Российское оборонное ведомство сообщило об освобождении Чаривного в Запорожской области 15 мая.
"Особенность Чаривного - две основные улицы, разделенные пустым пространством почти в километр, где вообще не было укрытий. С этой проблемой справились, в том числе используя подземные ходы противника, - за несколько лет они прорыли разветвленную сеть тоннелей под домами", - сказал командир.
Он отметил, что специфику штурма определила качественная подготовка.
"Артиллерия и расчеты FPV непрерывно наносили огневое поражение по позициям ВСУ. Мы методично сносили узлы сопротивления в домах, не давая врагу даже обслужить оружие", - добавил "Склеп".
По данным Минобороны РФ, потери 225-го отдельного штурмового полка ВСУ составили свыше роты живой силы, а также в ходе боев были уничтожены семь наземных роботизированных комплексов и 23 тяжелых гексакоптера типа "Баба-Яга".
