Комбат рассказал о подземных туннелях ВСУ под Чаривным

ДОНЕЦК, 16 мая – РИА Новости. В районе населенного пункта Чаривное в Запорожской области ВСУ оборудовали очень много подземных туннелей, в которых их и хоронили, рассказал РИА Новости командир батальона группировки "Восток" с позывным "Склеп".

Командир батальона отметил, что противник в данном районе готовился основательно и успел подготовить инженерные сооружения с применением бетона для длительной обороны.

"Подземных ходов сообщений было очень много, где-то по километру длинной, где-то по полтора. Это доставляло нам очень большую трудность, мы не могли увидеть их снабжение и перемещение", – рассказал комбат.

Офицер уточнил, что задача обнаружения скрытых маршрутов движения противника была выполнена на "отлично" операторами разведывательных дронов, которые постепенно наносили на карту точки входов и выходов из туннелей ВСУ

"Мы наносили туда огневое поражение. Засыпали противника в туннелях, хоронили их там заживо, что способствовало успешному выполнению поставленной задачи", – добавил комбат.