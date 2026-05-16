Комбат рассказал о подземных туннелях ВСУ под Чаривным - РИА Новости, 16.05.2026
05:30 16.05.2026
Комбат рассказал о подземных туннелях ВСУ под Чаривным

РИА Новости: ВСУ оборудовали много подземных туннелей в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В районе населенного пункта Чаривное в Запорожской области ВСУ оборудовали множество подземных туннелей для длительной обороны.
  • Операторы разведывательных дронов успешно обнаружили скрытые маршруты движения противника и нанесли на карту точки входов и выходов из туннелей ВСУ.
  • В результате решительных штурмовых действий бойцов 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й гвардейской армии был освобожден населенный пункт Чаривное.
ДОНЕЦК, 16 мая – РИА Новости. В районе населенного пункта Чаривное в Запорожской области ВСУ оборудовали очень много подземных туннелей, в которых их и хоронили, рассказал РИА Новости командир батальона группировки "Восток" с позывным "Склеп".
Командир батальона отметил, что противник в данном районе готовился основательно и успел подготовить инженерные сооружения с применением бетона для длительной обороны.
"Подземных ходов сообщений было очень много, где-то по километру длинной, где-то по полтора. Это доставляло нам очень большую трудность, мы не могли увидеть их снабжение и перемещение", – рассказал комбат.
Офицер уточнил, что задача обнаружения скрытых маршрутов движения противника была выполнена на "отлично" операторами разведывательных дронов, которые постепенно наносили на карту точки входов и выходов из туннелей ВСУ.
"Мы наносили туда огневое поражение. Засыпали противника в туннелях, хоронили их там заживо, что способствовало успешному выполнению поставленной задачи", – добавил комбат.
Минобороны РФ 15 мая сообщало, что результате решительных штурмовых действий бойцов 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й гвардейской армии освобожден населенный пункт Чаривное в Запорожской области.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
