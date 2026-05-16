Командир батальона "Восток" рассказал о составе ВСУ в Чаривном - РИА Новости, 16.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
05:21 16.05.2026 (обновлено: 05:32 16.05.2026)
Командир батальона "Восток" рассказал о составе ВСУ в Чаривном

ВСУ в Чаривном состояли из иностранных наемников и штурмовиков

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гарнизон ВСУ в Чаривном состоял из иностранных наемников и опытных штурмовиков, мобилизованных не было, рассказал командир батальона группировки "Восток" с позывным "Склеп".
  • Большая часть ликвидированных в Чаривном — украинские солдаты, но осмотр тел еще продолжается.
ДОНЕЦК, 16 мая – РИА Новости. Гарнизон ВСУ в Чаривном состоял из иностранных наемников и опытных штурмовиков, мобилизованных не было, рассказал РИА Новости командир батальона группировки "Восток" с позывным "Склеп".
"Мобилизованных там (в Чаривном - ред.) не было. Были ВСУшники, штурмовики, можно так сказать. Ну и, как всегда, везде есть наемники. В данной деревне их было относительно немного. Были отдельные профессионалы наемники: инженеры были, корректировщики", – сообщил командир батальона.
По его словам, большая часть ликвидированных является украинскими солдатами, но осмотр тел еще продолжается.
"Колумбиец там был один, точно знаю. Сейчас там еще доразведку проводим. Личный состав с позиции конкретно докладывает. По нашивкам, по фамилиям. Позже будет более конкретная информация", - добавил офицер.
Минобороны РФ 15 мая сообщило, что в результате решительных штурмовых действий бойцов 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й гвардейской армии освобожден населенный пункт Чаривное в Запорожской области.
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
