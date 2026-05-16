Краткий пересказ от РИА ИИ
ДОНЕЦК, 16 мая – РИА Новости. Гарнизон ВСУ в Чаривном состоял из иностранных наемников и опытных штурмовиков, мобилизованных не было, рассказал РИА Новости командир батальона группировки "Восток" с позывным "Склеп".
"Мобилизованных там (в Чаривном - ред.) не было. Были ВСУшники, штурмовики, можно так сказать. Ну и, как всегда, везде есть наемники. В данной деревне их было относительно немного. Были отдельные профессионалы наемники: инженеры были, корректировщики", – сообщил командир батальона.
По его словам, большая часть ликвидированных является украинскими солдатами, но осмотр тел еще продолжается.
"Колумбиец там был один, точно знаю. Сейчас там еще доразведку проводим. Личный состав с позиции конкретно докладывает. По нашивкам, по фамилиям. Позже будет более конкретная информация", - добавил офицер.
Минобороны РФ 15 мая сообщило, что в результате решительных штурмовых действий бойцов 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й гвардейской армии освобожден населенный пункт Чаривное в Запорожской области.
22 июня 2022, 17:18