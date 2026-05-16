ДОНЕЦК, 16 мая – РИА Новости. Гарнизон ВСУ в Чаривном состоял из иностранных наемников и опытных штурмовиков, мобилизованных не было, рассказал РИА Новости командир батальона группировки "Восток" с позывным "Склеп".

По его словам, большая часть ликвидированных является украинскими солдатами, но осмотр тел еще продолжается.

"Колумбиец там был один, точно знаю. Сейчас там еще доразведку проводим. Личный состав с позиции конкретно докладывает. По нашивкам, по фамилиям. Позже будет более конкретная информация", - добавил офицер.