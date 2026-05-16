Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" не стал продлевать контракт с футболистом Бонгонда - РИА Новости Спорт, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:28 16.05.2026
"Спартак" не стал продлевать контракт с футболистом Бонгонда

"Спартак" не стал продлевать контракт с футболистом Бонгонда, игрок покинет клуб

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкТео Бонгонда
Тео Бонгонда - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Тео Бонгонда. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский футбольный клуб "Спартак" не станет продлевать контракт с полузащитником Тео Бонгонда.
  • Он выступал в составе "Спартака" с июля 2023 года, его контракт истекает в конце июня.
  • В текущем сезоне Бонгонда сыграл шесть матчей за "Спартак", а всего в его активе 75 игр и 16 голов в составе клуба.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Спартак" в своем Telegram-канале сообщил, что не станет продлевать контракт с полузащитником Тео Бонгонда.
Ранее в субботу об уходе из команды сообщил сам футболист. Он выступал в составе столичной команды с июля 2023 года, его контракт истекает в конце июня.
"Официально: контракт с Тео Бонгонда не будет продлен. 30-летний полузащитник покинет "Спартак" по окончании сезона. Мы благодарим Тео за время, проведенное в клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении клуба.
Бонгонда в текущем сезоне сыграл шесть матчей за "Спартак". Всего в его активе 75 игр и 16 голов в составе "красно-белых". На его счету также 37 матчей и семь голов за сборную ДР Конго. В 2023 году хавбек перешел в "Спартак" из испанского "Кадиса", по информации портала Transfermarkt, тогда "красно-белые" заплатили за него 7,5 миллиона евро.
Футболисты Манчестер Сити - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
"Манчестер Сити" обыграл "Челси" и в восьмой раз завоевал Кубка Англии
Вчера, 19:03
 
ФутболСпортТео БонгондаСпартак Москва
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ротор
    Чайка
    5
    0
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Д. Медведев
    656
    274
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Манчестер Сити
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Хоффенхайм
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    РБ Лейпциг
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Кельн
    5
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Италия
    Канада
    0
    6
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала