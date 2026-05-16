"Спартак" не стал продлевать контракт с футболистом Бонгонда

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский футбольный клуб "Спартак" не станет продлевать контракт с полузащитником Тео Бонгонда.
- Он выступал в составе "Спартака" с июля 2023 года, его контракт истекает в конце июня.
- В текущем сезоне Бонгонда сыграл шесть матчей за "Спартак", а всего в его активе 75 игр и 16 голов в составе клуба.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Спартак" в своем Telegram-канале сообщил, что не станет продлевать контракт с полузащитником Тео Бонгонда.
Ранее в субботу об уходе из команды сообщил сам футболист. Он выступал в составе столичной команды с июля 2023 года, его контракт истекает в конце июня.
"Официально: контракт с Тео Бонгонда не будет продлен. 30-летний полузащитник покинет "Спартак" по окончании сезона. Мы благодарим Тео за время, проведенное в клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении клуба.
Бонгонда в текущем сезоне сыграл шесть матчей за "Спартак". Всего в его активе 75 игр и 16 голов в составе "красно-белых". На его счету также 37 матчей и семь голов за сборную ДР Конго. В 2023 году хавбек перешел в "Спартак" из испанского "Кадиса", по информации портала Transfermarkt, тогда "красно-белые" заплатили за него 7,5 миллиона евро.