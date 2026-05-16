Ботаник предупредила об опасности приметы про пятилистник сирени - РИА Новости, 16.05.2026
03:43 16.05.2026
Ботаник предупредила об опасности приметы про пятилистник сирени

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Цветение сирени в Москве
Цветение сирени в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По словам ботаника Татьяны Хрыновой, есть пятилистные цветы сирени в надежде получить "пятерку" на экзамене бесполезно.
  • Поедание пятилепесткового соцветия сирени к отравлению не приведет, хотя в нем содержится опасный для людей сирингин.
  • Однако, по словам Хрыновой, все, что растет в городе, в рот брать категорически нельзя из-за осевшей на растениях пыли и тяжелых металлов.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Есть пятилистные цветы сирени в надежде получить "пятерку" на экзамене бесполезно и опасно для здоровья, поскольку на растении скапливаются пыль и вредные металлы, заявила РИА Новости заместитель директора ботанического сада Нижегородского госуниверситета Татьяна Хрынова.
"Следовать традиции школьников и студентов, которые перед экзаменами съедают цветок сирени с пятью лепестками, совершенно бессмысленно. Лучше потратить время, используемое для поиска этих цветочков, на дополнительное чтение учебников", - рассказала агентству ботаник.
По ее словам, несмотря на то что в цветках сирени содержится опасное для людей вещество сирингин, способное вызвать аритмию, поедание пятилепесткового соцветия к отравлению не приведет.
"Летальная доза сирингина достаточно большая, и от двух-трех цветочков ничего плохого не произойдет. Однако все, что растет в городе, в рот брать категорически нельзя. Потому что на растениях оседают пыль и тяжелые металлы, другие антропогенные загрязнители", - сказала Хрынова, отметив, что именно такие химические вещества представляют наибольшую опасность.
Она добавила, что "растения и так объедают вредители – зачем еще и людям им уподобляться".
