МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Швеция задержала еще одного члена экипажа танкера Sea Owl I, сообщила береговая охрана страны.
Береговая охрана Швеции 12 марта задержала танкер Sea Owl I, шедший под коморским флагом, в связи с подозрениями в использовании ложного флага. Десять членов экипажа танкера, включая капитана, - граждане России. Седьмого мая прокуратура освободила из-под стражи задержанного в марте капитана танкера.
"Прокуратура 15 мая начала новое предварительное расследование, и новый член экипажа судна Sea Owl I был задержан", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте береговой охраны.
По данным правоохранителей, его подозревают в использовании поддельных документов.
Пресс-секретарь шведского управления транспорта Каролина Хэггквист заявила 9 мая, что власти Швеции рассчитывают в ближайшее время отпустить задержанный в марте танкер Sea Owl I.