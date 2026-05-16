"Штутгарт" завоевал путевку в Лигу чемпионов, "Санкт-Паули" вылетел - РИА Новости Спорт, 16.05.2026
18:55 16.05.2026 (обновлено: 18:56 16.05.2026)
"Штутгарт" завоевал путевку в Лигу чемпионов, "Санкт-Паули" вылетел

"Штутгарт" сыграл вничью с "Айнтрахтом" и завоевал путевку в ЛЧ

Футбольный мяч. Архивное фото
  • «Штутгарт» сыграл вничью с «Айнтрахтом» в матче последнего, 34-го тура чемпионата Германии по футболу со счетом 2:2.
  • «Штутгарт» с 62 очками занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии и завоевал путевку в Лигу чемпионов.
  • По итогам турнира Бундеслигу покинули «Хайденхайм» и «Санкт-Паули», в стыковых матчах сыграет «Вольфсбург».
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. "Штутгарт" сыграл вничью с "Айнтрахтом" в матче последнего, 34-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча во Франкфурте-на-Майне завершилась со счетом 2:2. В составе победителей мячи забили Чема Андрес (10-я минута) и Николас Нарти (45+4). У "Айнтрахта" дублем отметился Йонатан Буркардт (72, с пенальти, и 90+2).
Бундеслига
16 мая 2026 • начало в 16:30
Завершен
Айнтрахт Фр
2 : 2
Штутгарт
72‎’‎ • Йонатан Буркардт (П)
90‎’‎ • Йонатан Буркардт (П)
10‎’‎ • Chema Andres
(Крис Фюрих)
45‎’‎ • Николас Нартей
(Дениз Ундав)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Штутгарт" с 62 очками занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии и завоевал путевку в Лигу чемпионов, где также сыграют "Бавария" (89), дортмундская "Боруссия" (73) и "Лейпциг" (65). Участниками Лиги Европы в сезоне-2026/27 станут "Хоффенхайм" (61) и "Байер" (59), Лиги конференций - "Фрайбург" (47). "Айнтрахт" с 44 баллами расположился на восьмом месте, оказавшись вне зоны европейских турниров.
По итогам турнира Бундеслигу покинули "Хайденхайм" (26) и "Санкт-Паули" (26), в стыковых матчах сыграет "Вольфсбург" (29).
Результаты других матчей тура:
"Бавария" - "Кельн" - 5:1;
"Байер" - "Гамбург" - 1:1;
"Боруссия" (Менхенгладбах) - "Хоффенхайм" - 4:0;
"Вердер" - "Боруссия" (Дортмунд) - 0:1;
"Санкт-Паули" - "Вольфсбург" 1:3;
"Унион" - "Аугсбург" - 4:0;
"Фрайбург" - "Лейпциг" - 4:1;
"Хайденхайм" - "Майнц" - 0:2.
Полное турнирное положение выглядит следующим образом:
1. "Бавария" (89 очков);
2. "Боруссия" (Дортмунд, 73);
3. "Лейпциг" (65);
4. "Штутгарт" (62);
5. "Хоффенхайм" (61);
6. "Байер" (59);
7. "Фрайбург" (47);
8. "Айнтрахт" (44);
9. "Аугсбург" (43);
10. "Майнц" (40);
11. "Унион" (39);
12. "Боруссия" (Менхенгладбах, 38);
13. "Гамбург" (38);
14. "Кельн" (32);
15. "Вердер" (32);
16. "Вольфсбург" (29);
17. "Хайденхайм" (26);
18. "Санкт-Паули" (26).
