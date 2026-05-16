В Шебекино ребенок пострадал при атаке ВСУ
14:31 16.05.2026 (обновлено: 16:15 16.05.2026)
В Шебекино ребенок пострадал при атаке ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Шебекино Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранен ребенок.
  • Дрон сдетонировал на территории частного дома, четырнадцатилетнего мальчика со слепым осколочным ранением головы доставили в Шебекинскую ЦРБ.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Ребенок ранен в Шебекино Белгородской области при атаке дрона ВСУ, сообщили в региональном оперштабе.
"В городе Шебекино при атаке дрона ВСУ ранен ребенок. Дрон сдетонировал на территории частного дома. Четырнадцатилетнего мальчика со слепым осколочным ранением головы бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи он будет переведен в детскую областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.
