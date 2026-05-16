Борт, летевший в Анталью, экстренно сел в Лондоне из-за сообщения о бомбе - РИА Новости, 16.05.2026
11:24 16.05.2026
Борт, летевший в Анталью, экстренно сел в Лондоне из-за сообщения о бомбе

DHA: рейс из Бристоля в Анталью экстренно сел в Лондоне из-за сообщения о бомбе

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет авиакомпании SunExpress, летевший из Бристоля в Анталью, совершил аварийную посадку в аэропорту "Лондон-Станстед" из-за сообщения о бомбе на борту.
  • После досмотра выяснилось, что сообщение было ложным.
АНКАРА, 16 мая — РИА Новости. Самолет авиакомпании SunExpress, выполнявший рейс из Бристоля в Анталью, совершил аварийную посадку в аэропорту "Лондон-Станстед" после сообщения о бомбе на борту, передает агентство DHA.
«
"После проведенного досмотра выяснилось, что сообщение о бомбе было ложным", — уточняет агентство.
По его данным, сигнал о возможной угрозе поступил вскоре после взлета самолета, следовавшего в Анталью. После этого экипаж принял решение экстренно посадить лайнер в аэропорту "Лондон-Станстед".
На месте были проведены необходимые проверки и досмотр воздушного судна.
