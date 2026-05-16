В Рязанской области открыли сбор средств для пострадавших от атаки ВСУ - РИА Новости, 16.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 16.05.2026 (обновлено: 12:36 16.05.2026)
В Рязанской области открыли сбор средств для пострадавших от атаки ВСУ

  • При атаке дронов ВСУ на Рязань были повреждены два многоэтажных жилых дома, пострадали 28 человек, четверо погибли, среди них ребенок.
РЯЗАНЬ, 16 мая – РИА Новости. Сбор средств для пострадавших от атаки ВСУ на Рязань открыт в региональном фонде социального развития, сообщил губернатор области Павел Малков.
В субботу глава региона сообщил, что принял решение о выплатах семьям погибших и пострадавших от атаки ВСУ на Рязань: семьи погибших получат по 1,5 миллиона, пострадавшие – от 300 до 600 тысяч рублей. При этом, по словам губернатора, помочь землякам может каждый.
"Для этого открыт сбор средств в фонде социального развития Рязанской области… Уже принял участие в сборе и перечислил деньги. Все собранные средства направим на помощь семьям погибших и пострадавшим", - написал Малков в своем канале на платформе "Макс".
В пятницу губернатор Рязанской области сообщил, что в результате атаки ВСУ в Рязани повреждены два многоэтажных жилых дома, обломки БПЛА упали на территории предприятия. По последним данным, пострадало 28 человек, четверо погибли, среди них ребенок. В школах и детских садах Октябрьского района отменены занятия. СК РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте. На территории Рязани с 15 мая введен режим чрезвычайной ситуации.
Специальная военная операция на УкраинеРязаньРязанская областьПавел МалковВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
