Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Рязанской области открыли сбор средств для пострадавших от атаки ВСУ.
- При атаке дронов ВСУ на Рязань были повреждены два многоэтажных жилых дома, пострадали 28 человек, четверо погибли, среди них ребенок.
РЯЗАНЬ, 16 мая – РИА Новости. Сбор средств для пострадавших от атаки ВСУ на Рязань открыт в региональном фонде социального развития, сообщил губернатор области Павел Малков.
"Для этого открыт сбор средств в фонде социального развития Рязанской области… Уже принял участие в сборе и перечислил деньги. Все собранные средства направим на помощь семьям погибших и пострадавшим", - написал Малков в своем канале на платформе "Макс".
В пятницу губернатор Рязанской области сообщил, что в результате атаки ВСУ в Рязани повреждены два многоэтажных жилых дома, обломки БПЛА упали на территории предприятия. По последним данным, пострадало 28 человек, четверо погибли, среди них ребенок. В школах и детских садах Октябрьского района отменены занятия. СК РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте. На территории Рязани с 15 мая введен режим чрезвычайной ситуации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18