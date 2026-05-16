Россия продолжит оказывать Кубе поддержку, заявил Рябков

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия будет и далее оказывать Кубе поддержку в связи с продолжающейся блокадой острова со стороны США, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы возмущены тем уровнем цинизма, с которым США с одной стороны ужесточают абсолютно противозаконную и неприемлемую со всех точек зрения, по факту, блокаду острова, а с другой стороны демонстрируют некую, как они считают, готовность к диалогу", - пояснил замминистра.