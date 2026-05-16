Россия продолжит оказывать Кубе поддержку, заявил Рябков

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия будет и далее оказывать Кубе поддержку в связи с продолжающейся блокадой острова со стороны США, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы стоим плечом к плечу с Кубой и, подчеркиваю, не отказываемся от принципиальной линии на поддержку государства, которое нам исторически близко и которое оказывает нам, России, ценную поддержку на международных площадках, с которым мы взаимодействуем по многим аспектам формирования нового миропорядка", - сказал Рябков.
Он добавил, что Россия находится в постоянном контакте с представителями кубинского руководства и в курсе развития событий, связанных с давлением на власти острова со стороны США. По словам Рябкова, диалог этот доверительный и содержательный и будет непременно продолжен.
"Мы возмущены тем уровнем цинизма, с которым США с одной стороны ужесточают абсолютно противозаконную и неприемлемую со всех точек зрения, по факту, блокаду острова, а с другой стороны демонстрируют некую, как они считают, готовность к диалогу", - пояснил замминистра.