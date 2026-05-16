Рейтинг@Mail.ru
Россия продолжит оказывать Кубе поддержку, заявил Рябков - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 16.05.2026
Россия продолжит оказывать Кубе поддержку, заявил Рябков

Рябков: Россия продолжит оказывать Кубе поддержку в связи с блокадой

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия продолжит оказывать Кубе поддержку в связи с продолжающейся блокадой со стороны США, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
  • Россия находится в постоянном контакте с представителями кубинского руководства и в курсе развития событий, связанных с давлением на власти острова со стороны США.
  • Рябков выразил возмущение по поводу ужесточения блокады Кубы со стороны США и их готовности к диалогу.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия будет и далее оказывать Кубе поддержку в связи с продолжающейся блокадой острова со стороны США, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы стоим плечом к плечу с Кубой и, подчеркиваю, не отказываемся от принципиальной линии на поддержку государства, которое нам исторически близко и которое оказывает нам, России, ценную поддержку на международных площадках, с которым мы взаимодействуем по многим аспектам формирования нового миропорядка", - сказал Рябков.
Он добавил, что Россия находится в постоянном контакте с представителями кубинского руководства и в курсе развития событий, связанных с давлением на власти острова со стороны США. По словам Рябкова, диалог этот доверительный и содержательный и будет непременно продолжен.
"Мы возмущены тем уровнем цинизма, с которым США с одной стороны ужесточают абсолютно противозаконную и неприемлемую со всех точек зрения, по факту, блокаду острова, а с другой стороны демонстрируют некую, как они считают, готовность к диалогу", - пояснил замминистра.
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
В БРИКС призвали прекратить экономические меры против Кубы
Вчера, 12:19
 
РоссияСШАКубаСергей Рябков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала