Россия будет показывать свои возможности в сфере вооружений, заявил Рябков

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия будет показывать свои возможности в сфере стратегических вооружений, чтобы охладить "горячие головы" на Западе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Во вторник командующий российских войск стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном испытательном пуске новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
"Мы должны уверенно, спокойно, твердо, ответственно показывать собственные возможности для охлаждения "горячих голов", скажем так, которых не мало и которые, особенно по периметру наших границ к западу, играют с разного рода концепциями зонтиков", - сказал Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости.
