Рейтинг@Mail.ru
Россия будет показывать свои возможности в сфере вооружений, заявил Рябков - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 16.05.2026
Россия будет показывать свои возможности в сфере вооружений, заявил Рябков

Рябков: Россия покажет возможности для охлаждения горячих голов на Западе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия будет демонстрировать свои возможности в сфере стратегических вооружений.
  • Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что демонстрация возможностей направлена на охлаждение "горячих голов" на Западе.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия будет показывать свои возможности в сфере стратегических вооружений, чтобы охладить "горячие головы" на Западе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Во вторник командующий российских войск стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном испытательном пуске новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
"Мы должны уверенно, спокойно, твердо, ответственно показывать собственные возможности для охлаждения "горячих голов", скажем так, которых не мало и которые, особенно по периметру наших границ к западу, играют с разного рода концепциями зонтиков", - сказал Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости.
Испытания ракетного комплекса Сармат - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Путин назвал "Сармат" самым мощным комплексом в мире
12 мая, 16:33
 
Сергей РябковРоссияЗапад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала