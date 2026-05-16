Рейтинг@Mail.ru
Россия не намерена расшатывать стратегическую стабильность, заявил Рябков - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 16.05.2026 (обновлено: 10:51 16.05.2026)
Россия не намерена расшатывать стратегическую стабильность, заявил Рябков

Рябков: РФ не будет предпринимать шаги, способные расшатать стратстабильность

© Фото : МИД РоссииЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© Фото : МИД России
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия не намерена предпринимать никаких шагов, которые могут расшатать стратегическую стабильность, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о прошедших испытаниях комплекса "Сармат".
Во вторник командующий российских войск стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном испытательном пуске новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
"Ранее практиковалось, в этом нет ничего необычного, когда мероприятия, связанные с появлением в арсенале систем стратегической дальности, не постфактум анонсировались, а предварялись определенными обменами информацией. Я не уполномочен подробности этого раскрывать, но могу сказать, что во всех подобных ситуациях Москва движима, среди прочего, осознанием и пониманием того, что мы не должны расшатывать стратегическую стабильность", - сказал Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Не наглейте: асимметричный ответ Западу Россия нашла на Востоке
Вчера, 08:00
 
РоссияСергей РябковБезопасностьСармат (ракета)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала