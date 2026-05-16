В Рязани запустили горячую линию для жителей, пострадавших при атаке ВСУ

РЯЗАНЬ, 16 мая – РИА Новости. Телефоны горячей линии работают в Рязани, по которым пострадавшие могут обратиться для получения выплат, сообщил губернатор региона Павел Малков.
В субботу Малков рассказал, что принял решение о выплатах после атаки ВСУ на Рязань: семьи погибших получат по 1,5 миллиона рублей, пострадавшим в зависимости от степени вреда здоровью полагаются от 300 до 600 тысяч, а за утраченное имущество можно будет получить до 150 тысяч рублей. Губернатор добавил, что жителям города, чьи квартиры пострадали, оперативно выплатят компенсацию на первоочередные расходы.
«
"Для получения выплат нужно обратиться по телефонам горячей линии: +7 930-882-41-00, +7 4912-51-40-85 и +7 4912-51-36-00", - проинформировал Малков.
В пятницу губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в результате атаки ВСУ в Рязани повреждены два многоэтажных жилых дома, обломки БПЛА упали на территории предприятия. По последним данным, пострадало 28 человек, четверо погибли, среди них ребенок. В школах и детских садах Октябрьского района отменены занятия. СК РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18