11:45 16.05.2026
В Рязани запустили горячую линию для жителей, пострадавших при атаке ВСУ

РЯЗАНЬ, 16 мая – РИА Новости. Телефоны горячей линии работают в Рязани, по которым пострадавшие могут обратиться для получения выплат, сообщил губернатор региона Павел Малков.
В субботу Малков рассказал, что принял решение о выплатах после атаки ВСУ на Рязань: семьи погибших получат по 1,5 миллиона рублей, пострадавшим в зависимости от степени вреда здоровью полагаются от 300 до 600 тысяч, а за утраченное имущество можно будет получить до 150 тысяч рублей. Губернатор добавил, что жителям города, чьи квартиры пострадали, оперативно выплатят компенсацию на первоочередные расходы.
"Для получения выплат нужно обратиться по телефонам горячей линии: +7 930-882-41-00, +7 4912-51-40-85 и +7 4912-51-36-00", - проинформировал Малков.
В пятницу губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в результате атаки ВСУ в Рязани повреждены два многоэтажных жилых дома, обломки БПЛА упали на территории предприятия. По последним данным, пострадало 28 человек, четверо погибли, среди них ребенок. В школах и детских садах Октябрьского района отменены занятия. СК РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРязаньРязанская областьПавел МалковВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
