10:53 16.05.2026
Рябков предостерег Запад от попыток нанести России стратегическое поражение

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В Москве предостерегают западные страны от попыток нанести России стратегическое поражение, никакие "зонтики" их не спасут, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он отметил, что Россия будет спокойно, твердо и ответственно подходить к демонстрации своих возможностей, чтобы охладить "горячие головы" на Западе, занимающиеся разработкой концепций расширенного ядерного сдерживания.
Рябков с иронией выразил надежду, на то, чтобы "зонтики" в этих концепциях оказались "шербурскими, со всей их музыкой" - из одноименного фильма-оперы "Шербурские зонтики", или зонтиками сказочного персонажа из сказки Ханса Кристиана Андерсена Оле-Лукойе, который всегда носил с собой два зонтика: цветной и однотонный. Цветной зонтик он раскрывал над послушными детьми, и им снились красивые сны, а однотонный - над непослушными, и они проводили ночи без сновидений.
"Но это немного из другого времени. Сейчас зонтики отличаются даже от зонтиков Оле-Лукойе. Помните, там черные и цветные были зонтики. По-моему, у этих людей из Шербура и Копенгагена ничего кроме черных зонтиков и не осталось", - сказал Рябков.
Вместе с тем он отметил, что "это их проблемы".
"Мы люди, живущие не в мире сказок, иллюзий и фантомов, а мы люди ответственные, занимающиеся военной безопасностью и обеспечением собственных интересов так, чтобы наш народ и наши люди были уверены в том, что им ничто не грозит. И чтобы никому в воспаленных мозгах, которым грезится победа над великой Россией, не примерещилось, что сейчас момент, когда можно попробовать свои силы. Они получат. Никакие зонтики их не спасут", - заключил замминистра.
Во вторник командующий Российских войск стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном испытательном пуске новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
