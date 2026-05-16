Reuters: в ХАМАС подтвердили гибель лидера военного крыла движения - РИА Новости, 16.05.2026
13:17 16.05.2026
Reuters: в ХАМАС подтвердили гибель лидера военного крыла движения

© Фото : соцсети
Дым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ХАМАС подтвердили гибель лидера военного крыла движения Изз ад-Дина аль-Хаддада.
  • Ранее армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар по сектору Газа с целью ликвидации лидера военного крыла ХАМАС.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Гибель лидера военного крыла палестинского движения ХАМАС Изз ад-Дина аль-Хаддада подтвердили в организации, передает агентство Рейтер с ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника ХАМАС.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу заявила, что нанесла удар по сектору Газа с целью ликвидации лидера военного крыла движения ХАМАС. Израильские власти назвали аль-Хаддада "одним из архитекторов резни 7 октября", утверждая, что он ответственен за убийства, похищения и причинение вреда тысячам израильских граждан и военнослужащих ЦАХАЛ.
"Высокопоставленный чиновник ХАМАС подтверждает гибель лидера военного крыла аль-Хаддада", - говорится в сообщении.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября 2025 года.
