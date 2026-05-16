В кинопарке "Москино" в Москве 16 мая пройдет парад ретроавтомобилей

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Парад ретроавтомобилей с участием 20 коллекционных машин, многие из которых снимались в известных советских фильмах, пройдет 16 мая в кинопарке "Москино", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"В кинопарке "Москино", подведомственном столичному Департаменту культуры, 16 мая состоится ежегодное ралли коллекционных ретроавтомобилей, посвященное миру кинематографа... Зрители увидят 20 уникальных автомобилей - от европейских моделей начала XX века до культовых советских машин 1970-х годов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в колонне проедут французские купе 1930-х годов, американские маслкары 1960-х и советские автомобили, включая ГАЗ-21 "Волга", "Москвич-401" и ЗАЗ-965 "Запорожец".
Как отмечается, в экспозиции представлены более 100 единиц техники - от винтажных велосипедов до автомобилей и самолетов XX века, связанных с культовыми советскими фильмами.
