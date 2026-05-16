Спасатели помогли мужчине, упавшему в Москву-реку

- Мужчина упал в Москву-реку в районе причала Троице-Лыково.
- Столичные спасатели вытащили пострадавшего на берег и оказали первую помощь.
За подготовку московских пляжей к купальному сезону отвечают различные ведомства столицы, в том числе Московская городская поисково‑спасательная служба на водных объектах (МГПСС). Главная задача специалистов -обнаружить и извлечь мусор и травмоопасные предметы, накопившиеся за осенне‑зимний период, рассказывает начальник поисково‑спасательной станции "Серебряный Бор" Ярослав Черногоров.
Водолазы часто находят на дне водоемов в зонах отдыха ветки и коряги. Если предмет можно достать, его извлекают. В противном случае специалисты делают пометки на карте и передают информацию балансодержателю.
При водолазном спуске в команде работают четыре человека: работающий водолаз, страхующий водолаз, обеспечивающий и руководитель водолазного спуска.
Для обследования больших зон или участков, слишком узких для водолазов, задействуют специализированную технику - телеуправляемые аппараты и локаторы. Роботы МГПСС могут обнаружить предметы на удалении до 200 метров от берега. Управляет ими водолаз‑оператор с помощью джойстика.
Водолазы зачастую справляются лучше техники: они способны отыскать мусор и потенциально опасные предметы даже под толстым слоем песка. Чаще всего специалисты применяют галсовый метод поиска по секторам, когда работающий водолаз передвигается по дну "елочкой", чтобы не запутался ходовой конец. Так каждый участок зоны отдыха тщательно осматривается. Как правило, на проверку дна одного пляжа у специалистов МГПСС уходит несколько часов.
Итоговое заключение о готовности пляжной зоны к купальному сезону выносится не МГПСС. Служба дает рекомендации балансодержателю, который очищает дно. Затем московские спасатели организуют повторное обследование - оно проходит в конце мая и потом повторяется в июле.
Обследованием дна столичных пляжей работа специалистов, разумеется, не ограничивается. Безопасность на воде круглый год обеспечивают более 500 сотрудников МГПСС. В столице работают 26 поисково-спасательных станций, под их постоянным контролем находится вся акватория Москвы-реки и внутренние водоемы.
В особо жаркие периоды, когда температура воздуха поднимается выше 25 градусов, за купальными зонами организуется более пристальный контроль. Сотрудники МГПСС патрулируют их по графику - пешком и на катерах, оснащенных всем необходимым оборудованием для спасательных работ.
