Спасатели помогли мужчине, упавшему в Москву-реку

Водолазы зачастую справляются лучше техники: они способны отыскать мусор и потенциально опасные предметы даже под толстым слоем песка. Чаще всего специалисты применяют галсовый метод поиска по секторам, когда работающий водолаз передвигается по дну "елочкой", чтобы не запутался ходовой конец. Так каждый участок зоны отдыха тщательно осматривается. Как правило, на проверку дна одного пляжа у специалистов МГПСС уходит несколько часов.