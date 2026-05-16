В Севастополе отражают атаку дронов ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, сбит один беспилотник, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Ранее в городе была объявлена воздушная тревога
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбит 1 БПЛА в районе Качи", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
По информации спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, отметил губернатор.
