Кино и движение. Как прошло ретроралли "Архангельское Аутлет" - РИА Новости, 16.05.2026
16:38 16.05.2026 (обновлено: 16:49 16.05.2026)

Кино и движение. Как прошло ретроралли "Архангельское Аутлет"

В кинопарке "Москино" состоялось ежегодное ралли коллекционных ретроавтомобилей.

Американский автомобиль Ford Mustang Shelby на ежегодном ралли ретро-автомобилей Архангельское Аутлет в Московской области

В этом году мероприятие было посвящено миру кинематографа.

Ретро-ралли Архангельское Аутлет в Московской области

Зрителям показали модели как западных авто, так и советских.

Автомобиль Volvo P1800 на ежегодном ралли ретро-автомобилей Архангельское Аутлет в Московской области

Например, ГАЗ-21 "Волга" появлялся во множестве советских фильмов. Это и "Бриллиантовая рука", и "Берегись автомобиля", и "Три тополя на Плющихе", и другие.

Lamborghini Countach — суперзвезда кино 80-х. На нем ездили герои фильмов "Кэннонболл", "Рокки IV" и других.

Cadillac De Ville Convertible 1968 года появлялся в "Клане Сопрано", "Двойном форсаже" и других.

На мотоцикле ИЖ Юпитер ездил главный герой "Седьмого неба".

Willys Aero 1953 года появлялся в "Назад в будущее 2".

Rolls-Royce Phantom VI появлялся в фильмах "О, счастливчик!", "Четыре свадьбы и одни похороны" и в других.

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
