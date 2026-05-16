Кино и движение. Как прошло ретроралли "Архангельское Аутлет"

В кинопарке "Москино" состоялось ежегодное ралли коллекционных ретроавтомобилей.
На фото: Ford Mustang Shelby
В этом году мероприятие было посвящено миру кинематографа.
На фото: ГАЗ-13 "Чайка".
Зрителям показали модели как западных авто, так и советских.
На фото: Volvo P1800.
Например, ГАЗ-21 "Волга" появлялся во множестве советских фильмов. Это и "Бриллиантовая рука", и "Берегись автомобиля", и "Три тополя на Плющихе", и другие.
Lamborghini Countach — суперзвезда кино 80-х. На нем ездили герои фильмов "Кэннонболл", "Рокки IV" и других.
Cadillac De Ville Convertible 1968 года появлялся в "Клане Сопрано", "Двойном форсаже" и других.
На мотоцикле ИЖ Юпитер ездил главный герой "Седьмого неба".
Willys Aero 1953 года появлялся в "Назад в будущее 2".
Rolls-Royce Phantom VI появлялся в фильмах "О, счастливчик!", "Четыре свадьбы и одни похороны" и в других.
