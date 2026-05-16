Четырехкратный чемпион России из Украины завершил карьеру

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.
- Ракицкий является четырехкратным чемпионом России в составе петербургского «Зенита» и имеет в своем активе десять чемпионских титулов Украины, выступая за клуб «Шахтер».
- После завершения карьеры Ракицкий планирует продолжить жизнь в футболе в новой роли — тренера или спортивного функционера.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Четырехкратный чемпион России по футболу в составе петербургского "Зенита" украинец Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры.
Последним клубом 36-летнего защитника стал одесский "Черноморец", который он покинул в феврале 2026 года.
"Хочу обратиться к каждому своему болельщику из каждого уголка футбольного мира. Ко всем футбольным клубам, где я имел честь играть. Отдать дань уважения каждому тренеру, каждому партнеру по команде, каждому сопернику и каждому работнику клубов, кто был рядом на протяжении этого большого пути. Сегодня я завершаю этап своей жизни как профессиональный футболист, который завоевал 30 трофеев на высшем уровне. И продолжаю жить футболом уже в новой роли - тренера или спортивного функционера. Посмотрим со временем", - написал Ракицкий в Instagram*.
В 2019 году Ракицкий перешел в петербургский "Зенит" и защищал цвета команды до марта 2022 года. Вместе с российским клубом он три раза становился победителем Российской премьер-лиги (РПЛ), один раз выигрывал Кубок и дважды - Суперкубок России.
Также в активе футболиста 54 матча и четыре гола в составе сборной Украины, которую дважды представлял на чемпионатах Европы (2012, 2016).
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремисткой и запрещена в РФ
