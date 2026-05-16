Четырехкратный чемпион России из Украины завершил карьеру

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Четырехкратный чемпион России по футболу в составе петербургского "Зенита" украинец Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры.

Также в активе футболиста 54 матча и четыре гола в составе сборной Украины, которую дважды представлял на чемпионатах Европы (2012, 2016).



