Четырехкратный чемпион России из Украины завершил карьеру - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
21:38 16.05.2026 (обновлено: 03:37 17.05.2026)
Четырехкратный чемпион России из Украины завершил карьеру

Четырехкратный чемпион России Ракицкий завершил карьеру

© официальный твиттер клуба "Зенит"Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий
Защитник Зенита Ярослав Ракицкий - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© официальный твиттер клуба "Зенит"
Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.
  • Ракицкий является четырехкратным чемпионом России в составе петербургского «Зенита» и имеет в своем активе десять чемпионских титулов Украины, выступая за клуб «Шахтер».
  • После завершения карьеры Ракицкий планирует продолжить жизнь в футболе в новой роли — тренера или спортивного функционера.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Четырехкратный чемпион России по футболу в составе петербургского "Зенита" украинец Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры.
Последним клубом 36-летнего защитника стал одесский "Черноморец", который он покинул в феврале 2026 года.
"Хочу обратиться к каждому своему болельщику из каждого уголка футбольного мира. Ко всем футбольным клубам, где я имел честь играть. Отдать дань уважения каждому тренеру, каждому партнеру по команде, каждому сопернику и каждому работнику клубов, кто был рядом на протяжении этого большого пути. Сегодня я завершаю этап своей жизни как профессиональный футболист, который завоевал 30 трофеев на высшем уровне. И продолжаю жить футболом уже в новой роли - тренера или спортивного функционера. Посмотрим со временем", - написал Ракицкий в Instagram*.
Ракицкий является воспитанником украинского "Шахтера" и выступал в составе клуба с 2009 по 2019 год, а также возвращался в команду в 2023 году и играл за нее до лета 2024 года. За это время защитник десять раз становился чемпионом Украины, семь раз выигрывал Кубок и шесть - Суперкубок страны.
В 2019 году Ракицкий перешел в петербургский "Зенит" и защищал цвета команды до марта 2022 года. Вместе с российским клубом он три раза становился победителем Российской премьер-лиги (РПЛ), один раз выигрывал Кубок и дважды - Суперкубок России.
Также в активе футболиста 54 матча и четыре гола в составе сборной Украины, которую дважды представлял на чемпионатах Европы (2012, 2016).

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремисткой и запрещена в РФ
ФутболСпортЯрослав РакицкийШахтерЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
