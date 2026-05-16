В Пятигорске начали ликвидировать открытое горение на АЗС
16:51 16.05.2026
В Пятигорске начали ликвидировать открытое горение на АЗС

  • В Пятигорске произошло возгорание на площади в тысячу квадратных метров при разгрузке газовоза, предварительно, из-за нарушения техники безопасности.
  • Ликвидация открытого горения на пожаре в Пятигорске объявлена, проводится проливка и разбор конструкций.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Ликвидация открытого горения объявлена на пожаре в Пятигорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
В субботу днем глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил о взрыве с последующим возгоранием на площади в тысячу квадратных метров, который произошел при разгрузке газовоза, предварительно, из-за нарушения техники безопасности. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что пострадали шесть человек.
"На пожаре в Пятигорске объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разбор конструкций", - говорится в сообщении.
На месте работают порядка 60 человек и 29 единиц техники.
ПроисшествияПятигорскРоссияСтавропольский крайВладимир ВладимировМЧС России
 
 
