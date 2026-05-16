В Пятигорске возбудили дело уголовное дело после пожара на автозаправке

ПЯТИГОРСК, 16 мая – РИА Новости. СК возбудил уголовное дело по факту пожара на автозаправке в Пятигорске, сообщила пресс-служба СУСК РФ Ставрополья.
Ранее в субботу губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что шесть человек пострадали в результате взрыва на газовой автозаправке в Пятигорске.
"В городе Пятигорске на территории автозаправочной станции, находящейся на улице Ермолова, произошел хлопок с последующим возгоранием при разгрузке газовоза. По данному факту следственным отделом по городу Пятигорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают криминалисты. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося, назначаются необходимые экспертизы.