ПВО уничтожила шесть беспилотников над Севастополем

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, сбито шесть БПЛА, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбито шесть БПЛА в районе Северной стороны, Балаклавском районе и над морем в районе Парка Победы", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
22 июня 2022, 17:18