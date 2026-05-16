ПВО уничтожила беспилотник, летевший на Москву.

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Сбит один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Сбит один беспилотник, летевший на Москву", - написал мэр в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
