Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву.

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника, летевшего на Москву.
"Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
22 июня 2022, 17:18