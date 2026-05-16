Кузнецов и Шлейхер победили в прыжках в воду на чемпионате России

19:18 16.05.2026 (обновлено: 19:21 16.05.2026)
Кузнецов и Шлейхер победили в синхронных прыжках в воду на чемпионате России

Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер. Архивное фото
  • Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер победили в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате России с результатом 442,92 балла.
  • У женщин в прыжках с 10-метровой вышки победу одержала Александра Кедрина с результатом 333,60 балла.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер победили в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате России, который проходит в Казани.
Результат спортсменов составил 442,92 балла. Вторыми стали Григорий Иванов и Илья Молчанов (415,41), третье место заняли Александр Калашников и Александр Черепахин (402,27).
У женщин в прыжках с 10-метровой вышки победу одержала Александра Кедрина (333,60), второй стала Екатерина Беляева (329,40), третье место заняла Анастасия Чистякова (315,75).
Чемпионат России по прыжкам в воду завершится 20 мая.
