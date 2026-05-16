В ПМР назвали указ Путина шагом против поглощения Приднестровья Молдавией - РИА Новости, 16.05.2026
11:11 16.05.2026
В ПМР назвали указ Путина шагом против поглощения Приднестровья Молдавией

Сафонов: указ Путина о гражданстве РФ стал шагом против поглощения ПМР Молдавией

Российский паспорт. Архивное фото
Российский паспорт. Архивное фото
  • Председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов считает, что указ Путина об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ — это шаг против поглощения Приднестровья Молдавией и Румынией.
ТИРАСПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Указ президента России Владимира Путина о гражданстве РФ жителям Приднестровья является шагом против поглощения Приднестровья Молдавией, а далее Румынией, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ, он размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Уточняется, что жители Приднестровья смогут подать заявление о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.
"Последние высказывания молдавского президента Майи Санду о возможности присоединения Молдовы к Румынии создали непосредственную опасность поглощения и Приднестровья. Поэтому указ президента Владимира Путина явился своевременным шагом против этого. Это поддержка тех, кто не видит своего будущего в составе так называемого "румынского пространства", а также под контролем НАТО", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР считает, что данный указ мог появиться ещё много лет назад, но сложность для России заключалась в стремлении и поддержать Приднестровье, и не поссориться полностью с Молдавией.
"Но после нескольких лет правления Санду и её окружения, после её действий по разрыву Молдовы с Россией и СНГ стало очевидно, что никакая сдержанность в отношении правящей группировки Молдовы не помогает", - добавил Сафонов.
Ранее Санду в интервью французской газете Monde заявила, что присоединение Молдавии к Румынии "могло бы помочь" республике вступить в Евросоюз. Она также допустила возможность вступления на первом этапе Молдавии в ЕС "без непризнанного Приднестровья".
Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.️
