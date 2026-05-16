В ПМР рассказали о жителях, желающих получить российское гражданство
10:41 16.05.2026
В ПМР рассказали о жителях, желающих получить российское гражданство

Кохтарева: десятки тысяч жителей Приднестровья хотят получить гражданство России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Согласно указу президента Путина, жители Приднестровья смогут подать заявление о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.
  • Десятки тысяч жителей Приднестровья желают получить гражданство России, сообщила глава "Союза русских общин Приднестровья" Виорика Кохтарева.
ТИРАСПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Десятки тысяч жителей Приднестровья желают получить гражданство России, сообщила РИА Новости глава общественной организации "Союз русских общин Приднестровья" Виорика Кохтарева.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство РФ, он размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Уточняется, что жители Приднестровья смогут подать заявление о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.
"В Приднестровье десятки тысяч жителей, если не больше, желают получить российское гражданство. Ежедневно к нам в "Союз русских общин Приднестровья" обращались люди, как родившиеся до 1992 года, так и молодые люди, родившиеся после 1992 года с вопросом: "как вступить в гражданство Российской Федерации?" Сейчас у них будет такая возможность", - сказала Кохтарева.
Она выразила благодарность всем причастным за это решение и упрощение процедуры приема в российское гражданство приднестровцев. По ее словам, указ президента России позволит наконец-то решить проблему, которую остро чувствовали молодые люди и родившиеся после 1992 года.
"Очень многие из них обращались с запросом о гражданстве России. Им надо было ехать в Российскую Федерацию и постоянно проживать там. С принятием этого указа у них появилась возможность оформить документы здесь, в Приднестровье", - отметила Кохтарева.
Население Приднестровья составляет около 455 700 человек. По официальным данным, в Приднестровье проживает порядка 220 тысяч местных жителей, обладающих российским гражданством. Консульское обслуживание осуществляет в Тирасполе выездной консульский пункт посольства РФ в Молдавии.
