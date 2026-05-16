Правительство одобрило трансферты для восстановления автодорог в регионах - РИА Новости, 16.05.2026
13:56 16.05.2026
Правительство одобрило трансферты для восстановления автодорог в регионах

Дом правительства РФ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство РФ одобрило предоставление трансфертов субъектам РФ для восстановления автодорог.
  • Трансферты будут направлены на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог после чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального характера.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило предоставление трансфертов субъектам РФ для восстановления автодорог после чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального характера.
"О предоставлении в 2026 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального характера... Решение правительства: принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.
